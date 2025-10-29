/
Roghchlár Oscail
Foilsiú
Fóram
Maidir
Logáil Isteach
Cuardaigh aipeanna
/
Vup Cloud Storage
le redsolver
vup.app
Suiteáil
Open options
Open-source end-to-end-encrypted cloud storage app with integrated media server
Check out
https://vup.app
for an overview of what Vup can do.
D'fhéadfadh a bheith neamh
Rochtain léithe/scríobh fillteán baile; Is féidir rochtain a fháil ar roinnt comhaid ar; Úsáideann seirbhísí neamh-thairseach; Úsáideann sé rith deireadh saoil
Pobal tógadh
Forbraíonn pobal idirnáisiúnta an aip seo go hoscailte, agus scaoiltear í faoin
EUPL-1.2-or-later
.
Bí páirteach
Eolas
Naisc
Staitisticí
Staitisticí Tíre
Méid Suiteáilte
~43.28 MiB
Íoslódáil Méid
16.91 MiB
Ailtireachtaí atá ar fáil
x86_64
Suiteálann
9,308
Clibeanna:
linux
flatpak