Dialect
le The Dialect Authors
drey.app
Aistrigh idir teangacha
Aip aistriúcháin do GNOME.
Gnéithe:
Aistriúchán bunaithe ar Google Translate
Aistriúchán bunaithe ar API LibreTranslate, rud a ligeann duit aon ásc poiblí a úsáid
Aistriúchán bunaithe ar API Lingva Translate
Aistriúchán bunaithe ar Bing
Aistriúchán bunaithe ar Yandex
Aistriúchán bunaithe ar DeepL
Téacs go caint
Stair an aistriúcháin
Brath uathoibríoch teanga
Cnaipí gearrthaisce
Athruithe i leagan 2.6.1
5 months ago
(Tógtha 5 months ago)
Fix search provider
Sábháilte dócha
Rochtain ar an líonra; Rochtain micreafón agus athsheinm fuaime
Pobal tógadh
Forbraíonn pobal idirnáisiúnta an aip seo go hoscailte, agus scaoiltear í faoin
GNU General Public License v3.0 or later
.
Méid Suiteáilte
~7.9 MiB
Íoslódáil Méid
3.42 MiB
Ailtireachtaí atá ar fáil
aarch64, x86_64
Suiteálann
187,612
