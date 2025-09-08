/
Biblioteca
le Akshay Warrier
drey.app
Suiteáil
Biblioteca main window with GTK 4 docs selected
Read GNOME documentation offline
Biblioteca lets you browse and read GNOME documentation. Among other things, Biblioteca comes with
Offline documentation
Web browsing
Tabs
Dark mode support
Fuzzy search
Mobile / adaptive
Athruithe i leagan 1.7
2 months ago
(Tógtha 2 months ago)
Update to GNOME 49
Add jsonrpc-glib
Update libshumate to 1.5.1
Update libspelling to 0.4.9
Update vte to 0.82.1
Update gom to 0.5.4
Sábháilte dócha
Rochtain ar an líonra
Pobal tógadh
Forbraíonn pobal idirnáisiúnta an aip seo go hoscailte, agus scaoiltear í faoin
GNU General Public License v3.0 only
.
Bí páirteach
Staitisticí Tíre
Méid Suiteáilte
~472.24 MiB
Íoslódáil Méid
158.57 MiB
Ailtireachtaí atá ar fáil
aarch64, x86_64
Suiteálann
21,194
Clibeanna:
gtk
libadwaita
doc
linux
flatpak