Remarque : l'interface de l'application est actuellement disponible uniquement en français. Des traductions en anglais et en arabe sont prévues et seront ajoutées dans une prochaine mise à jour.
Pixel Junior Prof est une application dédiée aux enseignants, conçue pour offrir une gestion complète des comptes de leurs élèves. Grâce à cette application, les enseignants peuvent contrôler et personnaliser le contenu que leurs élèves voient sur leurs comptes, leur fournir des ressources adaptées, et suivre leur progression.
Fonctionnalités clés :
Pixel Junior Prof est l'outil indispensable pour accompagner les enseignants dans l'encadrement et la personnalisation de l’expérience d'apprentissage de leurs élèves.