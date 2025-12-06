Remarque : l'interface de l'application est actuellement disponible uniquement en français. Des traductions en anglais et en arabe sont prévues et seront ajoutées dans une prochaine mise à jour.

Pixel Junior Prof est une application dédiée aux enseignants, conçue pour offrir une gestion complète des comptes de leurs élèves. Grâce à cette application, les enseignants peuvent contrôler et personnaliser le contenu que leurs élèves voient sur leurs comptes, leur fournir des ressources adaptées, et suivre leur progression.

Fonctionnalités clés :

Gestion des comptes élèves : Contrôlez et ajustez ce que chaque élève peut voir et accéder.

Accès aux ressources pédagogiques : Trouvez des cours, activités et documents complémentaires pour enrichir l’apprentissage.

Suivi de la progression : Visualisez les progrès de vos élèves, identifiez leurs besoins et ajustez le contenu en conséquence.

Pixel Junior Prof est l'outil indispensable pour accompagner les enseignants dans l'encadrement et la personnalisation de l’expérience d'apprentissage de leurs élèves.