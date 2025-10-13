Tintero est une application d'écriture complète conçue pour les romanciers, scénaristes, passionnés de JdR et écrivains créatifs qui ont besoin d'outils puissants d'organisation et de worldbuilding. Construite comme une alternative moderne à Scrivener, Bibisco ou Manuskript, elle combine gestion avancée de projets avec assistance à l'écriture par IA et synchronisation multiplateforme.

Fonctionnalités principales d'écriture:

Éditeur de texte avancé avec plusieurs onglets et mode sans distraction

Structure de dossiers hiérarchique illimitée : dossiers, chapitres et documentation avec couleurs, icônes et statuts personnalisables

Gestion des scènes : marquer les scènes comme flashbacks, rêves, souvenirs... assigner des personnages à la scène, lieux...

Mise en évidence des personnages et éléments de worldbuilding directement dans le texte

Notes autocollantes personnalisables par couleur, traçables dans le texte

Planification visuelle type tableau de liège pour chapitres, personnages et éléments de l'histoire

Alertes configurables de temps et de comptage de mots

Worldbuilding et gestion des personnages:

Profils complets de personnages avec attributs personnalisables, galeries, relations et scènes associées

Plus de 13 types d'entités : Lieux, Organisations, Objets, Concepts, Événements, Technologies, Espèces, Croyances, Langues, Pouvoirs, Artefacts, Légendes et Traditions

Cartographie globale des relations montrant les connexions entre toutes les entités

Marquage d'entités dans les scènes et chapitres

Analyses riches des personnages et visualisation des statistiques

Gestion de projets et statistiques:

Statistiques détaillées du projet avec graphiques (mots, caractères, paragraphes, temps de lecture, etc.)

Suivi des sessions d'écriture avec indicateurs de progression du jour

Gestion de la corbeille avec capacités de restauration

Contrôle de version avec système de sauvegarde automatique et de sauvegarde

Gestion de plusieurs projets avec changement rapide

Fonctionnalités d'IA et d'exportation:

Assistant d'écriture basé sur l'IA pour la génération, l'édition et le brainstorming de texte

Chat IA intégré pour les requêtes spécifiques au projet

Synthèse vocale avec voix personnalisables

Export en formats PDF, EPUB et DOCX avec mise en forme personnalisable

Modèles d'export configurables pour différents styles de sortie

Fonctionnalités de synchronisation et cloud: