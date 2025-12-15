This is a community package of AnyDesk and not officially supported by AnyDesk Software GmbH.
AnyDesk ensures secure and reliable remote desktop connections for IT professionals and on-the-go individuals alike.
Mga pagbabago sa bersyon 7.1.1
about 2 months ago
(Ginawa 29 days ago)
Walang ibinigay na changelog
Proprietary
Ang app na ito ay hindi binuo sa bukas, kaya ang mga developer lamang nito ang nakakaalam kung paano ito gumagana. Maaaring hindi ito secure sa mga paraan na mahirap matukoy, at maaari itong magbago nang walang pangangasiwa.