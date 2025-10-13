/
Play it Slowly
binuo ni/ng Jonas Wagner
Hindi naka-verify
Play music at a different speed
Play music at a different speed or pitch.
Mga pagbabago sa bersyon 1.5.1
over 9 years ago
(Ginawa 15 days ago)
This is a bug fix release:
Fixed config loading
Baka hindi ligtas
Access sa pagbasa ng home folder; Maa-access ang ilang tiyak na file
Binuo ng komunidad
Ang app na ito ay na-develop sa bukas ng isang international na komunidad, at na-release sa ilalim ng
GNU General Public License v3.0 or later
Laki ng Na-install
~25.68 MiB
Laki ng Download
10 MiB
Mga Available na Architecture
aarch64, x86_64
Mga install
20,200
Mga Tag:
linux
flatpak