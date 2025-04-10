/
Buksan ang Menu
I-publish
Forum
Tungkol sa
Mag-Log In
Maghanap ng mga app
/
Nift
binuo ni/ng Nick Ham
Hindi naka-verify
I-install
Open options
Mag-abuloy
Dynamic and static site generator
Nift (aka nsm) is a cross-platform open source CLI website generator.
Baka hindi ligtas
Punong read/write na access sa file system; Mga arbitaryong pahintulot; Gumagamit ng end-of-life na runtime
Binuo ng komunidad
Ang app na ito ay na-develop sa bukas ng isang international na komunidad, at na-release sa ilalim ng
MIT License
.
Makibahagi
Impormasyon
Mga Link
Mga Istatistika
Mga Istatistika sa Bansa
Laki ng Na-install
~33.4 MiB
Laki ng Download
14.86 MiB
Mga Available na Architecture
aarch64, x86_64
Mga install
2,806
Mga Tag:
linux
flatpak