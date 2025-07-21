/
Dialect
ni/ng The Dialect Authors
Translate between languages
A translation app for GNOME.
Features:
Translation based on Google Translate
Translation based on the LibreTranslate API, allowing you to use any public instance
Translation based on Lingva Translate API
Translation based on Bing
Translation based on Yandex
Translation based on DeepL
Text to speech
Translation history
Automatic language detection
Clipboard buttons
Mga pagbabago sa bersyon 2.6.1
5 months ago
(Ginawa 5 months ago)
Fix search provider
Baka ligtas
Access sa network; Access sa mikropono at playback ng audio
Binuo ng komunidad
Ang app na ito ay na-develop sa bukas ng isang international na komunidad, at na-release sa ilalim ng
GNU General Public License v3.0 or later
.
Laki ng Na-install
~7.9 MiB
Laki ng Download
3.42 MiB
Mga Available na Architecture
aarch64, x86_64
Mga install
187,612
