NoMoreBackground
kehittäjältä Adil Hanney
adilhanney.com
Connect your Android device via adb
Reduce Android's background apps
A fire-and-forget program to stop Android apps from running in the background.
Tätä sovellusta kehittää kansainvälinen yhteisö ja se on julkaistu
GNU General Public License v3.0 only
-lisenssillä.
Koko asennettuna
~90.52 MiB
Latauksen koko
61.04 MiB
Saatavilla olevat arkkitehtuurit
aarch64, x86_64
Asennuksia
187
