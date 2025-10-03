iamb is a client for the Matrix communication protocol. It provides a
terminal user interface with familiar Vim keybindings, and includes
support for multiple profiles, threads, spaces, notifications,
reactions, custom keybindings, and more.
Muudatused versioonis 0.0.10
rohkem kui ühe aasta eest
(Pakendatud rohkem kui ühe aasta eest)
Muudatuste logi on lisamata
Kogukonna poolt arendatud rakendus
Seda rakendust arendatakse avatud meetodil rahvusvahelise kogukonna poolt ning ta on avaldatud järgneva(te) litsentsi(de) alusel: Apache License 2.0.