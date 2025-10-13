Tintero ist eine umfassende Schreibanwendung für Romanautoren, Drehbuchautoren, RPG-Enthusiasten und kreative Schriftsteller, die leistungsstarke Organisations- und Worldbuilding-Tools benötigen. Als moderne Alternative zu Scrivener, Bibisco oder Manuskript kombiniert sie fortschrittliches Projektmanagement mit KI-gestützter Schreibhilfe und plattformübergreifender Synchronisierung.
Hauptfunktionen zum Schreiben:
Worldbuilding und Charakterverwaltung:
Projektmanagement und Statistiken:
KI- und Exportfunktionen:
Synchronisations- und Cloud-Funktionen:
Charaktere und Worldbuilding-Elemente werden dynamisch gespeichert, während Sie sie bearbeiten. Editor-Seitenleisten-Notizen können jetzt in der Seitenleiste vorgeschaut werden. Standard-Worldbuilding-Farbe ist im Dunkelmodus besser sichtbar. Kleinere Stilverbesserungen. Changelog zum Hilfemenü hinzugefügt.