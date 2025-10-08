Curo Rechner ist das ultimative Werkzeug für alle, die Raten und Zinssätze für Kredite, Leasing und Mietkauf berechnen müssen. Perfekt für private Nutzer und Finanzprofis, vereinfacht diese App komplexe Finanzberechnungen.

Hauptfunktionen umfassen:

Anpassbare Benutzeroberfläche: Passen Sie das Layout des Rechners an Ihre Bedürfnisse an, sei es für einfache tägliche Berechnungen oder komplexe Finanzszenarien.

Geführte Beispiele: Lernen Sie die Nutzung mit Beispielen, die sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Funktionen wie Zahlungsgewichtung, verzögerte Abrechnungen und 0%-Zinsberechnungen veranschaulichen. Mit nur drei Klicks oder Tipps navigieren Sie mühelos von einfachen zu komplexen Berechnungen.

Benutzerdefinierte Vorlagen: Sparen Sie Zeit bei wiederkehrenden Aufgaben mit Vorlagen, die auf Ihre häufigen Berechnungen zugeschnitten sind.

Tagszählungkonventionen: Unterstützt mehrere Konventionen wie 30/360, Tatsächliche Tage/365, Tatsächliche Tage/Tatsächliche Tage und den EU-Effektiven Jahreszins für Verbraucherkredite, um Genauigkeit in verschiedenen Finanzkontexten zu gewährleisten.

Amortisations- und Nachweispläne für Effektiven Jahreszins: Sehen Sie Ergebnisse in klaren, herunterladbaren Formaten für weitere Analysen oder Aufzeichnungen.

Umfassende Online-Unterstützung: Greifen Sie auf eine umfangreiche Hilfe-Website zu, die alle Funktionen erklärt, Beispiele bietet und mehr.

Curo Rechner ist eine proprietäre Flutter-basierte App für fortgeschrittene Finanzberechnungen, einschließlich Raten und Zinssätze für Kredite, Leasing und Mietkauf. Sie basiert auf der Open-Source-Curo-Bibliothek, die auf GitHub verfügbar ist.

Basiert auf Debian GNU/Linux 12 (bookworm) mit Flutter 3.38.3, verteilt als vorgefertigte Binärdatei.