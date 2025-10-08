Curo Rechner ist das ultimative Werkzeug für alle, die Raten und Zinssätze für Kredite, Leasing und Mietkauf berechnen müssen. Perfekt für private Nutzer und Finanzprofis, vereinfacht diese App komplexe Finanzberechnungen.
Hauptfunktionen umfassen:
Curo Rechner ist eine proprietäre Flutter-basierte App für fortgeschrittene Finanzberechnungen, einschließlich Raten und Zinssätze für Kredite, Leasing und Mietkauf. Sie basiert auf der Open-Source-Curo-Bibliothek, die auf GitHub verfügbar ist.
Basiert auf Debian GNU/Linux 12 (bookworm) mit Flutter 3.38.3, verteilt als vorgefertigte Binärdatei.
Curo Rechner 2.3.0 schließt den Funktionsfahrplan ab und wechselt in den Wartungsmodus mit einem robusten Satz an Werkzeugen für Finanzberechnungen.