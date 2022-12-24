Mixer

Allie Law কর্তৃক বিকশিত
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Change the volume of apps

A no-frills volume mixer, with simplicity and usability at its core.

  • Simple volume controls including balance and output selection
  • Individually change each audio source's values

0.1.3-এ যা কিছু পরিবর্তিত

প্রায় ২ বছর আগে
ইন্সটলের পর সাইজ~98 MB
ডাউনলোড সাইজ21 MB
উপলব্ধ আর্কিটেকচারসমূহaarch64, x86_64
ইন্সটলগুলি৯,২৬৯
লাইসেন্সGNU General Public License v3.0 or later
প্রকল্পের ওয়েবসাইটhttps://github.com/childishgiant/mixer
সাহায্যhttps://github.com/childishgiant/mixer/issues
একটি সমস্যা রিপোর্ট করুনhttps://github.com/childishgiant/mixer/issues
উদ্ভাসনhttps://github.com/flathub/com.github.childishgiant.mixer

এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ইনস্টল হয়েছে

নিজ হাতে নিজের চেষ্টায় ইন্সটল

ইনস্টল করার আগে সেটআপ গাইড অনুসরণ করতে ভুলবেন না

flatpak install flathub com.github.childishgiant.mixer

চালান

flatpak run com.github.childishgiant.mixer
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audiosound