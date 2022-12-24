Mixer
Allie Law কর্তৃক বিকশিত
Change the volume of apps
A no-frills volume mixer, with simplicity and usability at its core.
- Simple volume controls including balance and output selection
- Individually change each audio source's values
0.1.3-এ যা কিছু পরিবর্তিত
প্রায় ২ বছর আগে
ইন্সটলের পর সাইজ~98 MB
ডাউনলোড সাইজ21 MB
উপলব্ধ আর্কিটেকচারসমূহaarch64, x86_64
ইন্সটলগুলি৯,২৬৯
লাইসেন্সGNU General Public License v3.0 or later
এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ইনস্টল হয়েছে
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