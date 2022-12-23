Hatch Previewer

Endless কর্তৃক বিকশিত
endlessm.com
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Developer tool for packaged websites

This is an app for viewing packaged website data ('hatches') created by the libingester library.

0.0.6-এ যা কিছু পরিবর্তিত

প্রায় ৫ বছর আগে
ইন্সটলের পর সাইজ~260 MB
ডাউনলোড সাইজ94 MB
উপলব্ধ আর্কিটেকচারসমূহaarch64, x86_64
ইন্সটলগুলি১,৫৫৯
লাইসেন্সGNU Lesser General Public License v2.1 only
প্রকল্পের ওয়েবসাইটhttps://github.com/endlessm/hatch-previewer
উদ্ভাসনhttps://github.com/flathub/com.endlessm.HatchPreviewer

এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ইনস্টল হয়েছে

নিজ হাতে নিজের চেষ্টায় ইন্সটল

ইনস্টল করার আগে সেটআপ গাইড অনুসরণ করতে ভুলবেন না

flatpak install flathub com.endlessm.HatchPreviewer

চালান

flatpak run com.endlessm.HatchPreviewer