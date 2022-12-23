Timing Trainer - Learn this skill!

Adil Hanney কর্তৃক বিকশিত
ইনস্টল করুন

Learn to identify sub-second timing intervals

The screen will flash for a certain time less than a second, and then you guess how long it was. As you play, you'll get better at identifying these sub-second time intervals.

1.0.12-এ যা কিছু পরিবর্তিত

৬ মাস আগে
ইন্সটলের পর সাইজ~24 MB
ডাউনলোড সাইজ10 MB
উপলব্ধ আর্কিটেকচারসমূহx86_64
ইন্সটলগুলি১,৩১৫
লাইসেন্সGNU General Public License v3.0 only
প্রকল্পের ওয়েবসাইটhttps://github.com/adil192/timing_flutter
উদ্ভাসনhttps://github.com/flathub/com.adilhanney.timing

Adil Hanney এর অন্যান্য অ্যাপ

Saber: Handwritten Notes

A cross-platform libre handwritten notes app.

এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ইনস্টল হয়েছে

নিজ হাতে নিজের চেষ্টায় ইন্সটল

ইনস্টল করার আগে সেটআপ গাইড অনুসরণ করতে ভুলবেন না

flatpak install flathub com.adilhanney.timing

চালান

flatpak run com.adilhanney.timing
ট্যাগ সমূহ:
gamesub-secondtime intervalstrainer