Timing Trainer - Learn this skill!
Adil Hanney কর্তৃক বিকশিত
Learn to identify sub-second timing intervals
The screen will flash for a certain time less than a second, and then you guess how long it was. As you play, you'll get better at identifying these sub-second time intervals.
1.0.12-এ যা কিছু পরিবর্তিত
৬ মাস আগে
ইন্সটলের পর সাইজ~24 MB
ডাউনলোড সাইজ10 MB
উপলব্ধ আর্কিটেকচারসমূহx86_64
ইন্সটলগুলি১,৩১৫
লাইসেন্সGNU General Public License v3.0 only
Adil Hanney এর অন্যান্য অ্যাপ
এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ইনস্টল হয়েছে
নিজ হাতে নিজের চেষ্টায় ইন্সটল
ইনস্টল করার আগে সেটআপ গাইড অনুসরণ করতে ভুলবেন না
চালান
ট্যাগ সমূহ: