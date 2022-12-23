karlender
Florian Loers কর্তৃক বিকশিত
An adaptive GTK-4 calendar app.
Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita.
Features:
- CalDav syncing
- Local calendars
- Monthly event management
- Daily event management
0.9.2-এ যা কিছু পরিবর্তিত
২ মাস আগে
ইন্সটলের পর সাইজ~7 MB
ডাউনলোড সাইজ3 MB
উপলব্ধ আর্কিটেকচারসমূহaarch64, x86_64
ইন্সটলগুলি৪,৪৬৩
লাইসেন্সGNU General Public License v3.0 or later
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