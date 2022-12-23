karlender

Florian Loers কর্তৃক বিকশিত
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An adaptive GTK-4 calendar app.

Karlender is an adaptive calendar app based on GTK-4 and libadwaita.

Features:

  • CalDav syncing
  • Local calendars
  • Monthly event management
  • Daily event management

0.9.2-এ যা কিছু পরিবর্তিত

২ মাস আগে
ইন্সটলের পর সাইজ~7 MB
ডাউনলোড সাইজ3 MB
উপলব্ধ আর্কিটেকচারসমূহaarch64, x86_64
ইন্সটলগুলি৪,৪৬৩
লাইসেন্সGNU General Public License v3.0 or later
প্রকল্পের ওয়েবসাইটhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
একটি সমস্যা রিপোর্ট করুনhttps://www.gitlab.com/floers/karlender
উদ্ভাসনhttps://github.com/flathub/codes.loers.Karlender

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Track time for your tasks.

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ইনস্টল করার আগে সেটআপ গাইড অনুসরণ করতে ভুলবেন না

flatpak install flathub codes.loers.Karlender

চালান

flatpak run codes.loers.Karlender