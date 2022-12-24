Mixer

Allie Law tərəfindən
Quraşdır
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  • Ekran görüntüsü

Change the volume of apps

A no-frills volume mixer, with simplicity and usability at its core.

  • Simple volume controls including balance and output selection
  • Individually change each audio source's values

0.1.3 Versiyada dəyişikliklər

demək olar ki 2 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~98 MB
Yükləmə Ölçüsü21 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan9.269
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/childishgiant/mixer
Köməkhttps://github.com/childishgiant/mixer/issues
Problem Bildirinhttps://github.com/childishgiant/mixer/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.childishgiant.mixer

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.childishgiant.mixer

İşlət

flatpak run com.github.childishgiant.mixer
Teqlər:
audiosound