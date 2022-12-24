Dynamic Wallpaper Creator

Alex Kryuchkov tərəfindən
@alexkdeveloper, GitHubüzərində
Quraşdır
  • Ekran görüntüsü
  • Ekran görüntüsü
  • Ekran görüntüsü

Simple dynamic wallpaper creator

A program for creating dynamic wallpapers from a sequence of individual static images. As a result of the program, a file in XML format is obtained, which can be specified as wallpaper in the additional settings of the GNOME environment.

1.0.10 Versiyada dəyişikliklər

3 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~100 KB
Yükləmə Ölçüsü46 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan3.158
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttp://github.com/alexkdeveloper/dwxmlcreator
Köməkhttp://github.com/alexkdeveloper/dwxmlcreator/issues
Problem Bildirinhttp://github.com/alexkdeveloper/dwxmlcreator/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.dwxmlcreator

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.dwxmlcreator

İşlət

flatpak run com.github.alexkdeveloper.dwxmlcreator
Teqlər:
dynamicwallpaper