Dynamic Wallpaper Creator
Alex Kryuchkov tərəfindən
Simple dynamic wallpaper creator
A program for creating dynamic wallpapers from a sequence of individual static images. As a result of the program, a file in XML format is obtained, which can be specified as wallpaper in the additional settings of the GNOME environment.
1.0.10 Versiyada dəyişikliklər
3 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~100 KB
Yükləmə Ölçüsü46 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan3.158
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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