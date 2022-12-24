Dice

Alex Kryuchkov tərəfindən
@alexkdeveloper, GitHubüzərində
Quraşdır

A simple dice game

A simple dice game. In the application, you can choose the number of dice from 1 to 6. The program also shows the total number of points.

1.0.7 Versiyada dəyişikliklər

3 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~80 KB
Yükləmə Ölçüsü49 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.437
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttp://github.com/alexkdeveloper/dice
Köməkhttp://github.com/alexkdeveloper/dice/issues
Problem Bildirinhttp://github.com/alexkdeveloper/dice/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.alexkdeveloper.dice

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.alexkdeveloper.dice

İşlət

flatpak run com.github.alexkdeveloper.dice