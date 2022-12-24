Dice
Alex Kryuchkov tərəfindən
A simple dice game
A simple dice game. In the application, you can choose the number of dice from 1 to 6. The program also shows the total number of points.
1.0.7 Versiyada dəyişikliklər
3 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~80 KB
Yükləmə Ölçüsü49 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan1.437
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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