Bless

Alexandros Frantzis tərəfindən
Quraşdır

Gtk# Hex Editor

Bless is a binary (hex) editor, a program that enables you to edit files as a sequence of bytes. It is written in C# and uses the Gtk# bindings for the GTK+ toolkit.

0.6.3 Versiyada dəyişikliklər

2 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~89 MB
Yükləmə Ölçüsü33 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan9.811
LisenziyaGNU General Public License v2.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/afrantzis/bless
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.afrantzis.Bless

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.afrantzis.Bless

İşlət

flatpak run com.github.afrantzis.Bless