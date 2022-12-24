Bless
Alexandros Frantzis tərəfindən
Gtk# Hex Editor
Bless is a binary (hex) editor, a program that enables you to edit files as a sequence of bytes. It is written in C# and uses the Gtk# bindings for the GTK+ toolkit.
0.6.3 Versiyada dəyişikliklər
2 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~89 MB
Yükləmə Ölçüsü33 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan9.811
LisenziyaGNU General Public License v2.0 or later
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