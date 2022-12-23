Forklift
Video and audio download application
Forklift is a program used to download video and audio files from popular Video and Audio platforms. Using the popular CLI application youtube-dl as base, Forklift supports dozents of websites. Forklift is also optimized for smaller screens, so you can easily navigate on your mobile device.
Main Features:
- Search function for YouTube and Soundcloud
- Download original files or
- Convert video and audio files to other formats like mp3, ogg, etc
1.0.0 Versiyada dəyişikliklər
3 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~14 MB
Yükləmə Ölçüsü5 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan12.619
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Zamanla quraşdırmalar
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