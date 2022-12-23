Forklift

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Video and audio download application

Forklift is a program used to download video and audio files from popular Video and Audio platforms. Using the popular CLI application youtube-dl as base, Forklift supports dozents of websites. Forklift is also optimized for smaller screens, so you can easily navigate on your mobile device.

Main Features:

  • Search function for YouTube and Soundcloud
  • Download original files or
  • Convert video and audio files to other formats like mp3, ogg, etc

1.0.0 Versiyada dəyişikliklər

3 ildən çox əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~14 MB
Yükləmə Ölçüsü5 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan12.619
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttp://github.com/Johnn3y/Forklift
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.Johnn3y.Forklift

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.Johnn3y.Forklift

İşlət

flatpak run com.github.Johnn3y.Forklift