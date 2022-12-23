Gradience

Gradience Team tərəfindən
@GradienceTeam, GitHubüzərində
Quraşdır
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Change the look of Adwaita, with ease

Gradience is a tool for customizing Libadwaita applications and the adw-gtk3 theme.

The main features of Gradience include the following:

  • 🎨️ Changing any color of Adwaita theme
  • 🖼️ Applying Material 3 color scheme from wallpaper
  • 🎁️ Usage of other users presets
  • ⚙️ Changing advanced options with CSS
  • 🧩️ Extending functionality using plugins

0.4.1 Versiyada dəyişikliklər

4 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~26 MB
Yükləmə Ölçüsü9 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan56.784
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/GradienceTeam/Gradience
Köməkhttps://github.com/GradienceTeam/Gradience/discussions
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://hosted.weblate.org/projects/GradienceTeam/gradience
Problem Bildirinhttps://github.com/GradienceTeam/Gradience/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.GradienceTeam.Gradience

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.GradienceTeam.Gradience

İşlət

flatpak run com.github.GradienceTeam.Gradience
Teqlər:
adwcustomizeradwaita manager