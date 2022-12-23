File Shredder
Alan Beveridge tərəfindən
Securely delete your files
File Shredder is a simple application used for securely deleting your files that you do not want to be recovered. File Shredder has a comprehensive set of preferences and progress tracking for each file.
1.3.1 Versiyada dəyişikliklər
8 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~637 KB
Yükləmə Ölçüsü250 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan21.860
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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