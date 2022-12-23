File Shredder

Alan Beveridge tərəfindən
@ADBeveridge, GitHubüzərində
Quraşdır
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Securely delete your files

File Shredder is a simple application used for securely deleting your files that you do not want to be recovered. File Shredder has a comprehensive set of preferences and progress tracking for each file.

1.3.1 Versiyada dəyişikliklər

8 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~637 KB
Yükləmə Ölçüsü250 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan21.860
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://github.com/ADBeveridge/raider
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://github.com/ADBeveridge/raider/tree/develop/po
Manifesthttps://github.com/flathub/com.github.ADBeveridge.Raider

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.github.ADBeveridge.Raider

İşlət

flatpak run com.github.ADBeveridge.Raider