Amazon WorkSpaces
Amazon tərəfindən
Access your desktop anywhere, anytime, from any device
Client for Amazon WorkSpaces - a managed, secure Desktop-as-a-Service (DaaS) solution.
NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Amazon.com, Inc.
4.5.0.4198 Versiyada dəyişikliklər
1 gün əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~31 MB
Yükləmə Ölçüsü29 MB
Mövcud Arxitekturalarx86_64
Quraşdırılan9.690
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