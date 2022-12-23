Amazon WorkSpaces

Amazon tərəfindən
Quraşdır

Access your desktop anywhere, anytime, from any device

Client for Amazon WorkSpaces - a managed, secure Desktop-as-a-Service (DaaS) solution.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Amazon.com, Inc.

4.5.0.4198 Versiyada dəyişikliklər

1 gün əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~31 MB
Yükləmə Ölçüsü29 MB
Mövcud Arxitekturalarx86_64
Quraşdırılan9.690
Lisenziyahttps://clients.amazonworkspaces.com/app-terms.html
Layihə Web Saytıhttps://aws.amazon.com/workspaces/
Köməkhttps://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/userguide/amazon-workspaces-linux-client.html
Manifesthttps://github.com/flathub/com.amazon.Workspaces

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub com.amazon.Workspaces

İşlət

flatpak run com.amazon.Workspaces
Teqlər:
amazonawsremoteworkspaces