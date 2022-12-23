ldbfx

GZYangKui tərəfindən
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Visual database management tool

ldbfx is a set of database management tools that can create multiple connections to facilitate the management of different types of databases such as mysql, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL server, MariaDB and mongodb.

1.0.0 Versiyada dəyişikliklər

təxminən 1 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~9 MB
Yükləmə Ölçüsü3 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan2.234
LisenziyaApache License 2.0
Layihə Web Saytıhttps://github.com/databasefx/ldbfx
Problem Bildirinhttps://github.com/databasefx/ldbfx/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/cn.navclub.ldbfx

Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub cn.navclub.ldbfx

İşlət

flatpak run cn.navclub.ldbfx