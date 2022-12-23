ldbfx
GZYangKui tərəfindən
Visual database management tool
ldbfx is a set of database management tools that can create multiple connections to facilitate the management of different types of databases such as mysql, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL server, MariaDB and mongodb.
1.0.0 Versiyada dəyişikliklər
təxminən 1 il əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~9 MB
Yükləmə Ölçüsü3 MB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan2.234
LisenziyaApache License 2.0
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