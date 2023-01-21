Damask
Link Dupont tərəfindən
Automatically set wallpaper images from Internet sources
Damask is an automatic wallpaper application. It currently supports setting the wallpaper image from the following sources:
- wallhaven.cc
- Microsoft Bing Wallpaper of the day
- NASA Astronomy Picture of the Day
- Unsplash
0.2.0 Versiyada dəyişikliklər
təxminən 1 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~1 MB
Yükləmə Ölçüsü320 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan7.818
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
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