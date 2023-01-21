Damask

Link Dupont tərəfindən
drey.app
Quraşdır

Automatically set wallpaper images from Internet sources

Damask is an automatic wallpaper application. It currently supports setting the wallpaper image from the following sources:

  • wallhaven.cc
  • Microsoft Bing Wallpaper of the day
  • NASA Astronomy Picture of the Day
  • Unsplash

0.2.0 Versiyada dəyişikliklər

təxminən 1 ay əvvəl
Quraşdırılmış Ölçü~1 MB
Yükləmə Ölçüsü320 KB
Mövcud Arxitekturalaraarch64, x86_64
Quraşdırılan7.818
LisenziyaGNU General Public License v3.0 or later
Layihə Web Saytıhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask
Köməkhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Tərcümələrə Töhfə Verinhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Problem Bildirinhttps://gitlab.gnome.org/subpop/damask/-/issues
Manifesthttps://github.com/flathub/app.drey.Damask

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Zamanla quraşdırmalar

Əl ilə quraşdırma

Quraşdırmadan əvvəl quraşdırma təlimatına əməl etdiyinizə əmin olun

flatpak install flathub app.drey.Damask

İşlət

flatpak run app.drey.Damask
Teqlər:
wallpaper